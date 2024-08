Bauernprotest gegen Diözese: „Werden austreten“

„Gott ist eh überall“

„Mich stört die Art und Weise, wie die Kirche in der Sache vorgegangen ist“, sagt Landwirt Leonhard Gabriel. Den Pachtpreis anzupassen, sei grundsätzlich legitim. „Man kann ja miteinander reden.“ Aber zu den jetzt genannten Preisen sei es nicht mehr wirtschaftlich. Zumal die Preise durch die vertragliche Indexanpassung gemäß Verbraucherpreisindex weiter steigen würden. Wie können sich das dann die anderen Bieter leisten? „Das verstehe ich auch nicht“, so Gabriel. Er will aus der Kirche austreten. „Gott ist eh überall, dafür brauche ich keinen Kirchenbeitrag zahlen.“