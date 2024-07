Weiter Wirbel um Neuvergabe der Pfarr-Pfründe

Betroffene wollen keinen Beitrag mehr zahlen

Gleichzeitig gibt es neuerlich Gegenwind. Auf Initiative eines Landwirtes aus der Passionsspielgemeinde St. Margarethen wurde eine Unterschriftenaktion gestartet, die jetzt auf das gesamte Burgenland ausgeweitet werden soll. In dem Schreiben wird scharfe Kritik an Bischof Ägidius Zsifkovics geübt: Der Diözese gehe es nur um Gewinnmaximierung. Die Felder, welche von den Vorfahren an die Kirche gespendet worden seien, würden den Bauern jetzt weggenommen, Existenzen seien bedroht. Statt Klein- und Mittelbetrieben aus der Ortschaft kämen Großgrundbesitzer von irgendwoher zum Zug.