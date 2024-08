Klimaaktivisten am Londoner Flughafen festgenommen

Sie fordert unter anderem ein Ende der Öl- und Gasförderung und hat in den vergangenen Jahren immer wieder mit umstrittenen Protestaktionen für Aufsehen gesorgt. Erst zu Beginn der Woche waren zwei Mitglieder von Just Stop Oil festgenommen worden, weil sie an der Abflughalle in Heathrow Wände besprüht hatten. Am Londoner Flughafen Gatwick nahm die Polizei am Montag acht Aktivistinnen und Aktivisten wegen einer Sitzblockade fest.