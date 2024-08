Abgenommene Hunde müssen zurück ins Horror-Haus

Schuld von sich gewiesen

Doch dieser Vorfall zog statt eines Happy Ends für die Tiere eine Endlosschleife an offenen Fragen und Kritik an der zuständigen Veterinärbehörde Hartberg-Fürstenfeld nach sich. Diese ließ sich nämlich offenbar von der Erklärung der Besitzerin beschwichtigen, dass die Haltung in den Zimmern „nur“ während ihres Urlaubs so gewesen wäre und eine beauftragte Person bei der Versorgung versagt hätte.