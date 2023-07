Verhungert und verwahrlost - Hunde endlich befreit

In Tierheimen untergebracht

„Die ‘Krone‘-Tierecke hat sofort zugesagt, drei Huskys zu übernehmen und aufzupäppeln. Die anderen Tiere werden in niederösterreichische und burgenländische Tierheime aufgeteilt und müssen gründlich medizinisch untersucht werden. Ich bin froh, dass die Hunde dort endlich weg sind und sobald sie gesund sind, hoffentlich an liebevolle Familien vergeben werden können“, zeigt sich Tierecke Leiterin Maggie Entenfellner erfreut.