„Fassungslos“: 128 Tiere lebten mitten im Müll

Zweiter Schauplatz in der Oststeiermark

Ein zweiter erschütternder Schauplatz ist die Oststeiermark. Hier wurden drei Hunde und zehn Katzen aus Umständen befreit, die Beobachter fassungslos machten. Katzen sollen teils in ihren eigenen Exkrementen in einer Holzhütte im Garten, in der sie eingesperrt waren, dahinvegetiert sein. Sauberes Wasser fehlte genauso wie Tageslicht. Überall Müll, Kot und Urin.