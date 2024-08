James Bond in echt

Gezielte Tötungen von Terroristen gehören in Israel seit Jahrzehnten zur Politik. So wurden im Laufe der Jahre alle Attentäter des Massakers bei den Olympischen Spielen im Jahr 1972 getötet. Nicht nur ein späterer israelischer Ministerpräsident war in seinen jungen Jahren Mitglied einer Spezialeinheit, die solche Anschläge ausgeführt hat.