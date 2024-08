„Suche nach leistbarem Grund ist eine Odyssee“

Wunsch: Selbstständig bleiben

G. ist 59 Jahre alt und wohnt in Innsbruck in einer Eigentumswohnung. Der Umzug in ein Pflegeheim komme für den Tiroler nicht infrage. „Ich möchte mit meiner Familie zusammenbleiben, sie unterstützt mich auch sehr.“ Weiters schildert G., dass er aufgrund der Situation schon seit rund zweieinhalb Jahren verzweifelt einen Baugrund suche. „Bevorzugt in Innsbruck-Umgebung, es kann aber auch zwischen Telfs und Schwaz liegen. Ich brauche nämlich die Klinik in der Nähe.“ Sein Wunsch: „Ich möchte mir ein Haus mit einem getrennten Bereich für die Pflege bauen.“