Leiche durch Vorarlberg gefahren: Urteil naht

Opfer erwürgt und in einem Riedgraben abgelegt

Die 30-Jährige wurde in der Nacht auf den 3. März 2022 in der Wohnung des 22-Jährigen in Lustenau getötet. Anschließend packten die beiden Männer die Leiche ins Mietauto des 22-Jährigen und fuhren durch Vorarlberg. Der 28-Jährige legte die Frau später in einem Riedgraben ab. In der Tatnacht wurde viel Alkohol konsumiert und Drogen genommen. Eine Videoaufnahme an einer Tankstelle führte zu den beiden Männern als mögliche Täter.