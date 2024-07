Frau erwürgt: Mann (28) droht nun lebenslange Haft

Die Fakten in dem Fall sind klar: Die Frau wurde in der Nacht auf den 3. März 2022 erwürgt, wofür laut Gutachten große Intensität aufgewendet wurde. Anschließend packten die beiden Männer die Leiche auf den Rücksitz des Autos des 22-Jährigen und fuhren stundenlang durch Vorarlberg. Am Abend legte der 28-jährige Hauptangeklagte, der von Drogengeschäften lebte, die Frau in Lustenau in einem Riedgraben ab. In der Tatnacht wurden viel Alkohol und Drogen konsumiert. Die Staatsanwaltschaft, der 28-Jährige und der 22-Jährige schilderten den Tathergang jedoch völlig unterschiedlich.