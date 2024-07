Opposition lehnt Brunner als EU-Kommissar ab

IV: „Würdiger Nachfolger von Hahn“

Zustimmung kam am Mittwoch unter anderem auch von Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) und der Industriellenvereinigung (IV). „Als kleines Land in der EU ist es gerade für Österreich wichtig, eine starke Stimme in der EU-Kommission zu haben. Mit Magnus Brunner wurde ein würdiger Nachfolger für den langjährigen EU-Kommissar Johannes Hahn gefunden (...)“, sagte IV-Präsident Georg Knill in einer Aussendung.