Ein sonniges Gemüt und Tennisfan als Kommissar

Brunner blieb weiterhin der bescheiden auftretende Vorarlberger. Ein Scooterunfall an einem belebten Abend sorgte ebenso für Schlagzeilen wie die Möglichkeit, Nehammer als ÖVP-Chef zu folgen. Mit diesen Gerüchten ist nun Schluss, Tennis-Fan Brunner geht nach Brüssel. Dass er in persönlichen Gesprächen mögliche Karrieresprünge gerne mit seiner Familie und der Distanz zu seiner Heimat dementierte: geschenkt. Das Wettbewerbsressort, das auf Brunner in Brüssel warten könnte, gehört zu den wichtigeren in der Kommission. Vielleicht wird ihm das Lächeln im Kampf gegen Silicon-Valley-Konzerne und andere „Defacto-Monopolisten“ noch vergehen.