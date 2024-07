Ärztezentren: Kritik an Landesregierung und ÖGK

„Warten immer noch auf Vertragsentwurf“

Derzeit gibt es laut ÖGK in Österreich 79 Primärversorgungszentren. Tirol ist Schlusslicht mit nur einer Einrichtung in Innsbruck. In einem Interview mit der „Krone“ machte ÖGK-Obmann Andreas Huss die Ärztekammer für die Verzögerungen verantwortlich. Deren Präsident Stefan Kastner weist das zurück. „Viele unserer Vorschläge – wie PVEs mit zwei Ärzten – werden nicht angenommen. Auf den Vertragsentwurf der ÖGK für ein Kinder-PVE warten wir immer noch“, sieht Kastner Versäumnisse bei der Gesundheitskasse.