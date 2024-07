Israel: Soldaten sollen Häftling missbraucht haben

Rechte Israelis wollen Ermittlungen behindern

Anhänger nationalistisch-religiöser Parteien, zu deren Zielen die Ausweitung des israelischen Staatsgebiets zählt, versuchten die Ermittlungen zu behindern. Der Militärrundfunk berichtete, die Militärpolizei sei im Gefangenenlager Sde Teiman erschienen. Dort wird zehn Soldaten vorgeworfen, einen Gefangenen einer Elite-Gruppe der Extremisten-Organisation Hamas misshandelt zu haben. Menschenrechtsgruppen werfen seit Längerem Israel Folter an Gefangenen in dem Lager in der Negev-Wüste vor.