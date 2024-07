Der heutige 50. Todestag von Erich Kästner war eine Erinnerung, wieder einmal in sein wunderbar kluges und immer noch so aktuelles Kinderbuch hineinzulesen. In diesen außergewöhnlichen Feldzug der Tiere gegen die menschengemachten Übel: Kriege, Atombomben, Migration, Hunger, Polizeistaaten und elende Armut, die auf verschwenderischen Überfluss trifft. „Es geht um die Kinder!“ ist ihr motivierender Ruf, der heute wieder lauter denn je erklingen sollte.