Geisteskranker bedrohte Passant mit Axt

Doch ambulante Behandlungen brach der Betroffene jedes Mal ab, da er keine Medikamente nehmen wollte. Zuletzt war dies 2018 der Fall, wie der Geisteskranke im Schöffenprozess am Montag selbst zugibt. Seine Begründung: Er habe stark sein wollen. An die Tat vom 27. Februar erinnert er sich gut. „Ich hörte eine ausländische Stimme in meinem Kopf, die mir sagte, ich solle eine Axt in die Moschee bringen und einem Mann übergeben. Es war eine sehr freundliche Stimme.“ Der Richterin erklärt er: „Wissen Sie, ich hatte in der Vergangenheit sehr viel Langeweile und fühlte mich andauernd einsam. Da haben sich die Freundschaften mit den Stimmen in meinem Kopf ergeben.“ Der Betroffene wird nun auf richterlichen Beschluss hin in einer forensisch-therapeutischen Einrichtung untergebracht.