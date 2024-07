Am zukünftigen Hochhaus-Standort wird wild geparkt

Der Mikronährstoff-Produzent Biogena ist seit Jahren auf Expansionskurs. Auch deshalb hat das Salzburger Unternehmen einen Standort für sein neues Hauptquartier gesucht. Gefunden hat er ein Grundstück in in Salzburg-Schallmoos an der Sterneck-Kreuzung. Ab 2026 wird dort ein Immobilien-Entwickler auf dem Gelände einer ehemaligen Tankstelle das neue Biogena-Hochhaus bauen. Bis es aber soweit ist, parken auf dem Grundstück wild Pkw, Busse und Wohnmobile. Sogar Baumaschinen sind dort zeitweise für benachbarte Baustellen abgestellt.