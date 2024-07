Wo Schweine viel Glück haben …

Rund 100 Rüssel und Kringelschwanzerl zählt die grunzende Schar an Muttersauen, die Hauer mit ihren Ferkelchen ganz auf weichem Stroh hält. „Meine Schweinderln haben auch genügend Auslauf, damit auch Licht sowie Sonnenschein und genießen die Freiheit von vier Außenklimaställen, die von Holz ummantelt sind“, versichert der Züchter aus der kleine Ortschaft im Bezirk Waidhofen an der Thaya. Doch des Luxus’, den er mit seiner Familie den ihm anvertrauten Geschöpfen bietet, nicht genug. Denn in diesem Musterbetrieb im weiten Land wird das Vieh mit kostbarem Nass aus dem eigenen Hofbrunnen per Ringleitung getränkt und das mit angenehmer Wärme des Wassers.