Bernhard Reitshammer: Frühes Aus über 100 m Rücken

Die Rückenstrecke hat für Reitshammer in Richtung der Lagen-Staffel am nächsten Samstag von Bedeutung, in der er als Startschwimmer gesetzt ist und es mit Valentin Bayer, Simon Bucher und Heiko Gigler um den Einzug ins olympische Finale gehen wird. „Ich weiß, dass es besser geht, da die Zeiten im Training auch immer besser geworden sind“, sagte Reitshammer über seine Zeit. „Ich habe es schon auf der ersten Länge gespürt.“