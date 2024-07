Reitshammer schwimmt über 100 m Brust auf Platz 15

So wurde Auböck nur 24. Sein Antreten am Sonntag über 200 m Kraul scheint offen, hatte er doch Samstagabend leicht erhöhte Temperatur und verzichtete auf einen Besuch in der Halle. Reitshammer aber wird am Sonntag den Vorlauf über 100 m Rücken bestreiten, primär als Staffel-Test für nächstes Wochenende. Den Aufstieg ins Semifinale erwartet er sich da keinen, so wie ursprünglich über 100 m Brust. „Daher sind es gemischte Gefühle. Semifinale war super, aber natürlich habe ich mir dann eine bessere Zeit jetzt erhofft. Daher bin ich nicht ganz zufrieden.“