Pongauer starb bei Bergtour auf der Bischofsmütze

Ein tragisches Unglück ereignete sich am Samstag in Filzmoos. Mit zwei Begleitern stieg ein 23-jähriger Pongauer Samstagvormittag auf die Bischofsmütze im Gemeindegebiet von Filzmoos auf. Beim Abstieg verlor der Mann laut Polizeibericht aus bislang unbekannter Ursache auf einer Höhe von 2300 Meter den Halt. Er stürzte in Folge über eine Rinne etwa 100 Meter ab.