Modesalon muss zusperren: „Baulärm unzumutbar“

Krisengipfel am 8. August

Der Hilferuf nach einem Gipfel wird erst am 8. August erhört. „Ich habe Bürgermeister Christian Scheider angerufen. Erst in zwei Wochen gibt es ein Treffen mit ihm, Stadtrat Max Habenicht, der Wirtschaftskammer und einem Vertreter der Sparkasse. Auch andere Geschäftsleute, die vom Baustellenlärm betroffen sind, sind eingeladen. So wie es jetzt aussieht, kann ich nicht mehr aufsperren. Die Sparkasse müsste die Miete übernehmen.“