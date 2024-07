17-Jähriger schüttete sich heißes Fett über Körper

Der Arbeitsunfall ereignete sich kurz nach Mittag in Götzens (Bezirk Innsbruck-Land): „Der 17-jährige Österreicher wollte in einem Gastronomiebetrieb Frittierfett aus einer kleineren Pfanne in eine größere Pfanne umgießen. Aus ungeklärter Ursache rutsche der Jugendliche dabei aus und schüttete sich das heiße Fett über den Oberkörper“, heißt es seitens der Polizei.