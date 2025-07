Plötzliche Gewitterfront: Mehrere Wasserrettungen

Ohne Vorwarnung zog am Sonntag eine heftige Gewitterfront über Zell am See. Binnen Minuten gingen mehrere Notrufe bei der Wasserrettung ein. Sechs Personen mussten gerettet werden, Boote wurden geborgen, Stand-up-Paddle-Boards eingesammelt – sogar Eisberg und Hüpfdonut trieben ab.