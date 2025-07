Hörl und Horst verpassen Final-Revanche

Nichts wurde es aus der erhofften Revanche. Im Vorjahr hat das Beachvolleyball-Duo Julian Hörl/Alexander Horst im Finale der Pro Beach Masters in Litzlberg am Attersee gegen Timo Hammarberg/Tim Berger verloren. Auch in der Neuauflage des Endspiels von 2024 hatten Hörl/Horst am Sonntag das Nachsehen. Das Duo verlor in zwei Sätzen (-19, -20). „Es ist schon bitter“, meinte der Saalfeldener Hörl. Doch im selben Atemzug ergänzte er: „Aber es war ein geiles Turnier. Das Ambiente dort ist verrückt, richtig cool zu spielen.“ Als Belohnung für den zweiten Platz gab es einen Steckerlfisch und ein Seidel.