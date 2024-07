Salzburg-Filiale in zweiter Liga kleiner geworden

Die neue Saison in der zweiten Liga steht in den Startlöchern. Zum Auftakt empfängt Liefering morgen (18) Vienna. Bei den Jungbullen stehen mit vier Spielern am meisten Salzburger im Kader, darunter mit Luka Reischl der treffsicherste Lieferinger der vergangenen Saison. Der erst 20-jährige Pongauer könnte bereits in seine fünfte Zweitliga-Saison gehen. Wie „Sky“-Transferexperte Florian Plettenberg auf „X“ berichtet, hat Hansa Rostock ein offizielles Angebot für den Stürmer abgegeben. Reischl soll sich bereits mündlich mit dem Absteiger in die 3. deutsche Liga geeinigt haben. Zwischen Hansa und den Bullen, wo der Pongauer bis 2026 unter Vertrag steht, gebe es aber noch keine Einigung.