Im Fußball-Westen steht die Sonne immer tiefer

Vom Nachdenken in die Umsetzung kommen

Dass bei diesen (Halb-)Sensationen nur „alles zusammengepasst“ hat, ist nicht die ganze Wahrheit. Das durchschnittliche Niveau ist in den Regionalligen Mitte und Ost einfach höher als in der Westliga. Ja, auch deshalb, weil es dort im Schnitt mehr Geld gibt. Am Geld allein kann es aber nicht liegen. Die Westverbände sollten sich Gedanken machen, wie man wieder konkurrenzfähiger wird. Noch wichtiger wäre, in die Umsetzung zu kommen. Sonst geht die eh schon tief stehende Sonne bald unter.