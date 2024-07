Klage gegen ORF-Abgabe: Entscheidung rückt näher

Seit heuer müssen (fast) alles Haushalte in Österreich eine Haushaltsabgabe für den ORF bezahlen. Landesweit sind es einheitlich 15,30 Euro. Einige Bundesländer schlagen noch eine eigene Landesabgabe drauf. In der Steiermark beträgt diese 4,70 Euro. In Summe sind also 20 Euro pro Monat zu bezahlen.