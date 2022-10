Kometenhafter Erfolg für den „Sternenjäger“

„Anblick ist einfach überwältigend“

Die Kamera befand sich allerdings in einem Observatorium in Namibia. Dort hatte Rhemann sie auf dem Teleskop montiert und so adaptiert, dass er sie daheim von seinem Wohnzimmer aus steuern kann. Warum Namibia? – „Das Land zählt zu den dunkelsten Flecken der Welt. In der südlichen Hemisphäre steht zudem das Zentrum der Milchstraße im Zenit, dieser Anblick ist einfach überwältigend“, gerät der heurige Weltmeister der Astrofotografie ins Schwärmen.