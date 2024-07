„Du zahlen!“ | Was wütend macht

„Du zahlen!“.Man kann es als Alltagserlebnis abtun, was uns eine „Krone“-Leserin aus Wien gemailt hat. Ein Erlebnis ihrer 91-jährigen Mutter, die, wie sie schreibt „Gott sei Dank noch relativ rüstig“ sei, beim Einkauf am vergangenen Samstag im Supermarkt gegenüber ihres Wohnhauses. Als sie zur Kassa kam, stand dort „ein Mann ausländischer Herkunft“ mit einer Getränkedose. Der warf der Kassierin ein paar Cent-Münzen aus dieser Dose hin. Als ihm die Mitarbeiterin erklärte, dass dies zu wenig sei, habe er auf die Mutter der Leserin gedeutet – mit der Aufforderung „du zahlen!“. Das lehnten sowohl die Kassiererin wie auch die betagte Frau ab, nach mehrmaligem Hin und Her und der Drohung, die Polizei zu rufen, rannte der Mann schließlich aus dem Geschäft. Als die Seniorin den Supermarkt verließ traf sie wieder auf den Mann, der offensichtlich mit einem Spießgesellen auf sie gewartet hatte. Sie traute sich nicht mehr alleine nach Hause zu gehen. Im Geschäft bot man ihr Begleitung an – diese wartete, bis die Haustür hinter der 91-Jährigen ins Schloss fiel – die beiden Männer waren bis vor das Haus gefolgt. Alles gut ausgegangen, also alles in Ordnung? Mitnichten!