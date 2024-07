Sturm-Legende zurück: „Will einfach nur kicken!“

Dreimal Bundesliga-Meister, fünfmal Cupsieger, Spieler der Saison, Torschützenkönig im Oberhaus, 23 Länderspiele, 56 Europacupspiele, Legionärsstationen in Russland, Holland, Schweiz, Türkei, dazu Auftritte in der asiatischen Champions League – keine Frage: Mit dem 35-jährigen Golden Boy Jakob Jantscher hat sich Zweitligaaufsteiger ASK Voitsberg das absolute „Zugpferd“ für die neue Saison geangelt!