Flugzeug nach Start abgestürzt: Nur Pilot überlebt

Mangelhafte Sicherheit bei nepalesischen Fluglinien

Die Flugindustrie in Nepal hat in den vergangenen Jahren gewaltigen Aufschwung erfahren. Doch angesichts unzureichender Ausbildung und Instandhaltung ist die Sicherheit mangelhaft. Die Europäische Union hat allen Fluggesellschaften aus Nepal wegen Sicherheitsbedenken den Betrieb in der EU verboten. Somit dürfen keine Flieger aus dem Himalayastaat mehr in Europa starten oder landen.