Flugzeugabsturz in Nepal: 20 Leichen geborgen

Zu Touristen- und Pilgerort unterwegs

Das Flugzeug der privaten Fluggesellschaft Tara Air war am Sonntag abgestürzt. Es war in der Touristenstadt Pokhara, rund 125 Kilometer westlich der Hauptstadt Kathmandu, gestartet und nach Jomsom unterwegs. Dabei handelt es sich um einen beliebten Touristen- und Pilgerort, zu dem der Flug gewöhnlich nur 20 Minuten dauert. In diesem Fall riss der Kontakt zum Flugplatz in Pokhara fünf Minuten vor der geplanten Landung ab.