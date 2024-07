Warum Beraterposten für Sicherheit unbesetzt ist

Jenem Berater obliegt die Leitung des Beratungsgremiums im Krisenfall, er muss regelmäßig die Sicherheitslage in Österreich prüfen und Berichte vorlegen. Seit Anfang des Jahres ist das Bundeskrisensicherheitsgesetz (B-KSG) in Kraft, die Bewerbungsfrist für die offene Stelle endete am 8. Jänner, am fehlenden Interesse liegt es wohl kaum – warum gibt es also noch keinen Regierungsberater?