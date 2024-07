Über 100 Mio. Abrufe für 3. Bridgerton“-Staffel

Nach den neuesten am Dienstagabend veröffentlichten Zahlen kommt die in zwei Teilen am 16. Mai und 13. Juni 2024 veröffentlichte dritte „Bridgerton“-Staffel schon auf 100,3 Millionen Abrufe (Views). Sogenannte Views sind geschaute Stunden geteilt durch die Gesamtlaufzeit. Alle drei „Bridgerton“-Staffeln zusammen haben insgesamt schon 307,4 Millionen Abrufe weltweit erzielt (Stand laut Netflix: Sonntag, 21. Juli 2024).