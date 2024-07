„Könnte Firma kaufen“: Hamilton geht der Platz aus

Nach dem Rennen in Budapest wurde der siebenfache Weltmeister gefragt, was er mit all den Trophäen, die er bereits in seiner Karriere gewonnen hat, anstellt. „Ich miete einen Lagerraum - und ich habe jetzt so ziemlich den gesamten Lagerraum in dieser Firma. Ich könnte nun genauso gut das Unternehmen kaufen“, schmunzelte der Brite.