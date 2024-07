Formel 1: McLaren glaubt noch an das große Wunder

McLaren-Teamchef Andrea Stella und seine Truppe waren während des Rennens mit den Ereignissen ganz offensichtlich überfordert. Danach machte sich aber wieder Harmonie breit. Stella ist überzeugt, dass es die richtige Entscheidung war, auch für Norris. „Wenn Lando um die WM kämpfen will, muss er das ganze Team, auch Oscar, hinter sich haben. Manchmal braucht man Weisheit und Weitblick.“ In der Konstrukteurs-WM liegt McLaren nur 51 Punkte hinter den „Bullen“, am Wochenende soll die Aufholjagd in Belgien munter weitergehen.