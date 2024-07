„Vielleicht muss ich es in Zukunft selber machen!“

„Max ist das nicht gewohnt, dass man hart kämpfen muss!“

Der Weltmeister wirkt auf einmal wieder, wie er vor seiner dominanten Zeit meist wirkte: aggressiv und reizbar, nicht mehr so kontrolliert und unangreifbar, seine Nerven liegen blank. Kein Wunder: Drei sieglose Rennen in Serie erlebte der 26-Jährige zuletzt am Ende der 2021er-Saison, die Updates am Auto funktionieren nicht so gut wie erhofft, der Vorsprung in der Fahrerwertung auf Lando Norris schmolz auf 76 Punkte. „Max ist das nicht gewohnt, wir sind das auch nicht so gewohnt, dass man richtig hart kämpfen muss, dass wir Gegner haben“, sagt Red Bulls Motorsportchef Helmut Marko.