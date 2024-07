Von der Leyen spricht Englisch

ANDERERSEITS ist die Kommissionspräsidentin bekanntlich Deutsche und England ist nicht einmal mehr Mitglied der Europäischen Union. Dass Ursula von der Leyen als Tochter des nachmaligen niedersächsischen Ministerpräsidenten Albrecht, geboren in Brüssel, studiert auch in England und länger gelebt in den USA, Englisch in Wort und Schrift perfekt beherrscht, ist nichts Neues. Und im Gegensatz zu manch anderem Spitzenpolitiker, auch solchen aus Österreich, muss sie dies längst nicht beweisen.