Wann ein kleiner Stich tödliche Folgen haben kann

Nachdem ein Arbeiter im Burgenland vergangene Woche trotz Hubschraubereinsatz samt Notarztbehandlung nach einem Wespenstich verstorben war, warnt man nun in der Hochsaison vor den gefährlichen Insekten. 2022 und 2023 gab es mit jeweils neun Toten sogar Zehnjahreshöchststände – Niederösterreich führt diese Statistik mit in Summe 16 Fällen an.