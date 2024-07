Nach Insektenstich lag Arbeiter tot auf Baustelle

Jäger von Hornissen attackiert

Tragisch endete im August 2022 die Pirsch eines Waidmannes im Bezirk Jennersdorf. Als Erich K. (58) – mit dem Gewehr über der Schulter – einen Hochstand in Poppendorf-Bergen erklimmen wollte, ist ihm ein ganzer Schwarm Hornissen in die Quere gekommen. Der Jäger hatte noch einen Kollegen per Handy verständigen und ihm kurz mitteilen können, was passiert ist. Dann sackte er zusammen. Kurz darauf waren Einsatzkräfte vor Ort, doch für Erich K. gab es keine Rettung mehr.