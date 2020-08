Darum stechen Insekten bei Menschen gern zu

Beim Einstich übertragen die Insekten durch ihren Speichel Amine und Kinine. Diese Stoffe wirken auf die Muskulatur von Blutgefäßen und auf das umliegende Gewebe und lösen eine Entzündungsreaktion aus. Diese äußert sich dann in Form von Rötungen und Juckreiz, was allerdings in den meisten Fällen harmlos verläuft.