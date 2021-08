Wespe stach Familienvater in Kopf: Lebensgefahr

Allergischer Schock

Danach ging alles ganz schnell: Innerhalb kürzester Zeit schwoll der Kopf des Mannes an und er bekam Atemnot - klassische Anzeichen eines allergischen Schocks! Die Familie alarmierte die Rettung. Der Disponent von „Notruf Niederösterreich“ erkannte den Ernst der Lage und entsandte sofort ein Sanitäterteam des Roten Kreuzes Bruck an der Leitha, eine Polizeistreife sowie den in Wien stationierten Notarzthubschrauber Christophorus 9 zum Einsatzort. Nur wenige Minuten später trafen die ersten Helfer am Ort des Geschehens ein.