Jusos-Vorsitzende neu im Salzburger Gemeinderat

Jusos-Vorsitzende in der Stadt zieht in den Gemeinderat ein

SPÖ-Klubvorsitzender Vincent Pultar wünscht Fischer alles Gute für ihre neue Tätigkeit und ergänzt: „Im Klub folgt Sade Soyoye nach. Sie wird die junge Stimme in unserer Fraktion sein und als Vorsitzende der Jusos in der Stadt Salzburg die Interessen der Jugend vertreten.“