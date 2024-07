Straßen und Plätze werden wieder zur Bühne

Eigentlich hat La Strada ja schon am 1. Juni begonnen. Da wurde das mehrjährige Projekt „Signal vom Dachstein“ mit einer Ausstellung im Schloss Trautenfels gebündelt. Die am 2. Juni in Ramsau erfolgte Uraufführung „Dachsteinklang“ von Marie-Teres Härtel strahlt zudem ins aktuelle Festival-Programm, das Werk ist auch in Graz (31. 7.), Stainz (1. 8.) und am neuen Spielort Deutschfeistritz (2. 8.) zu erleben. Ebenfalls neu auf der La-Strada-Landkarte finden sich Gratkorn und Kalsdorf, wieder mit von der Partie sind neben Graz und Stainz auch Weiz, Leibnitz und St. Stefan ob Stainz.