Schüsse an Grenze: Griechischer Polizist verletzt

Der Zwischenfall ereignete sich am Samstagabend. Wie die griechische Polizei mitteilte, hatten Beamte auf einen illegalen Grenzübertritt von Migranten reagiert, als plötzlich jemand von der Türkei aus geschossen habe. Ein Grenzschützer wurde am Bauch verletzt und musste in einem nahe gelegenen Krankenhaus operiert werden.