Grenzzaun-Bau: Athen macht nun Druck auf die EU

„Was Sie hier sehen, wurde ausschließlich von den griechischen Steuerzahlern bezahlt. Es ist aber an der Zeit, dass die EU ernsthaft darüber nachdenkt, europäische Gelder für Projekte wie diese zur Verfügung zu stellen. Wir tragen ja zur Sicherheit in Europa bei“, erklärte der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis während eines Besuchs in der Grenzregion.