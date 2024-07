Scheintote Regierung | Keine Präsidenten-Affäre

Scheintote Regierung. Ein kleines Update eines US-Unternehmens reichte, um weltweit für Chaos zu sorgen, Flughäfen, Banken, Rundfunksender, ja sogar Krankenhäuser lahmzulegen – erschreckende Folgen eines Fehlers bei einer US-IT-Sicherheitsfirma(!). Erschreckend auch die Fehler der US-Sicherheitsdienste, die um ein Haar (und das ist jetzt kein Wortwitz) den wahlkämpfenden Ex- und vermutlich künftigen Präsidenten Donald Trump das Leben gekostet hätten. Auf andere Art erschreckend – und damit sind wir noch einmal in den USA – bleibt freilich auch die Performance des Titelverteidigers im Präsidentschaftsrennen: Der hochgradig schwächelnde Joe Biden schleppt sich zum Verzicht auf die Wiederkandidatur. Da verblasst der aktuelle Schrecken in Europa beinahe. Hier regiert Stillstand: Ursula von der Leyen, wiedergewählte EU-Ratspräsidentin, ist Garant dafür. Und in Österreich? Stillstand, das können wir auch. Die scheintote Regierung beweist es. Und fürchtet sich wie viele Österreicher vor der Wahl in 10 Wochen.