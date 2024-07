IT-Störungen: Weitgehend Entwarnung in Österreich

Flughafen Graz: Verspätungen auch noch am Samstag

Am Flughafen Graz kam es auch noch am Samstag zu Verspätungen. Am Flughafen Klagenfurt läuft aber alles wieder planmäßig. In Salzburg war die Situation ebenfalls entspannt. „Heute ist der Tag des Aufarbeitens“, kommentierte Presse-Sprecher Alexander Klaus die Lage am Salzburger Flughafen. Der letzte Flug kam am Freitag gegen 23.30 Uhr an, der ohne Gepäck war.