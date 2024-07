Experte über IT-Chaos: „Weltweite Kettenreaktion“

Flughäfen, Krankenhäuser, TV-Sender sind betroffen. Wie lässt sich kritische Infrastruktur effektiv schützen?

Unternehmen und Organisationen, die Teile der „Kritischen Infrastruktur“ sind, auf die wir also in unserem täglichen Leben unmöglich verzichten können, müssen Vorkehrungen treffen, damit in einem solchen Fall, wie er heute passiert ist, Ersatzsysteme anlaufen. Beispielsweise ist es möglich, mehrere Anbieter für die Sicherheit von Endgeräten zu haben, und im Falle des Ausfalls eines der Anbieter auf einen anderen zu wechseln. Hier zeigt sich wieder, wie wichtig auch die gesetzliche Grundlage dafür ist, dass solche Einrichtungen ein durchgängiges „Informationssicherheitsmanagementsystem“ (ISMS) und eine zuverlässige Ausfallsicherheitsstrategie entwickeln. Es ist auch notwendig, für Blackouts und größere Krisen für eine kurze Zeit sehr wichtige Prozesse ohne IT durchführen zu können.